В Кремле заявили, что у Москвы и Киева есть закрытые контакты

«У нас и открытые, и закрытые [контакты с Киевом]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — заявил помощник президента. Ушаков отметил, что недавно украинскую столицу посетил «достаточно крупный» и известный бизнесмен из России. Об этой поездке говорил и Владимир Путин: по словам главы РФ, к нему обратился давний знакомый из деловых кругов — «порядочный человек», которому он доверяет, — и сообщил о приглашении в Киев.