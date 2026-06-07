В Далматове Курганской области отремонтируют коллектор

Капитальную модернизацию канализационного коллектора проведут в 2026 году в городе Далматово Курганской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Коллектор, который предстоит обновить — ключевая часть системы водоотведения всего города. Ремонт позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры, снизить вероятность аварий, обеспечить стабильное водоотведение для всех потребителей и создать условия для дальнейшего развития застройки.
«Выделение субсидии на ремонт коллектора — важный шаг в модернизации коммунальной инфраструктуры Далматова. Ремонт позволит обеспечить надежную работу системы водоотведения на долгие годы вперед и повысить качество жизни всех горожан», — добавил исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Цуканов.
Протяженность ремонтируемого участка составит 1,15 км. После завершения работ качество водоотведения улучшится для 6240 потребителей, школ, детских садов, больниц и промышленных объектов города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.