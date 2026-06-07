Правила безопасного отдыха у воды напомнили воронежцам спасатели

Лето толь-только вступает в свои права, а это значит, что самые теплые деньки еще впереди. И самые жаркие из них воронежцы, наверняка, проведут на берегу водоемов. Дабы не отдых не омрачился, инспекторы ГИМС не только патрулируют водоемы, пляжи и места массового отдыха, но и напоминают основные правила безопасности.