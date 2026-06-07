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Правила безопасного отдыха у воды напомнили воронежцам спасатели

Одно из важных условий безопасности — оборудованный пляж.

Источник: Комсомольская правда

Лето толь-только вступает в свои права, а это значит, что самые теплые деньки еще впереди. И самые жаркие из них воронежцы, наверняка, проведут на берегу водоемов. Дабы не отдых не омрачился, инспекторы ГИМС не только патрулируют водоемы, пляжи и места массового отдыха, но и напоминают основные правила безопасности.

Итак, крайне важно выбирать только оборудованные пляжи. Во-первых, там регулярно чистят дно, а, во-вторых, рядом дежурят врачи со спасателями.

Также НЕЛЬЗЯ:

— заходить в воду пьяным, выпускать детей из виду, ходить к водоему в одиночку, заходить в воду при сильных волнах, подплывать к идущему моторному транспорту, делать резких движений и рывков, запутавшись в водорослях.

При этом МОЖНО и НУЖНО:

— приколоть к плавкам булавку на случай судороги, защищать голову от перегрева, попав в сильное течение, плыть по нему, постепенно приближаясь к берегу.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по номерам — 101, 112 или 8 (473)277−99−00.