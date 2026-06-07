В Кузбассе создадут кластер «Профессионалитета» для подготовки педагогов

Новый кластер среднего профессионального образования в отрасли «Педагогика» откроют в 2027 году в Кузбассе, сообщили в министерстве образования региона. Подобные объединения организуют в российских субъектах при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Новый кластер «Вектор образования» появится на базе Новокузнецкого педагогического колледжа и станет 14-м по счету в Кузбассе. Также в состав войдут Киселевский педагогический колледж имени Михалева И. А., Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного университета, Кузбасское училище олимпийского резерва, Прокопьевский техникум физической культуры.
В 2027 году обучение в новом кластере начнут около тысячи студентов, а к 2029 году их количество удвоится. Будущие педагоги будут осваивать такие направления, как дошкольное образование, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования и другие. Для практической подготовки откроют 11 зон по различным видам работ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.