В Кузбассе создадут кластер «Профессионалитета» для подготовки педагогов

В 2027 году обучение в новом кластере начнут около тысячи студентов, а к 2029 году их количество удвоится. Будущие педагоги будут осваивать такие направления, как дошкольное образование, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования и другие. Для практической подготовки откроют 11 зон по различным видам работ.