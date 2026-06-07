Сальдо сообщил о перекрытии пункта пропуска «Джанкой» после удара ВСУ

ВСУ ночью атаковали мост в районе Чонгара на границе Херсонской области и Крыма. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, в результате удара беспилотников повреждено дорожное полотно, из-за чего движение через пункт пропуска «Джанкой» временно закрыли. Для проезда в Крым и обратно власти организовали объезд через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». О последствиях атаки и изменении схемы движения — в материале «Газеты.Ru».