В Саратове ребенок погиб, шесть человек пострадали в ДТП с Toyota и «Уаз»

«В результате ДТП пассажир иномарки, девочка пяти лет, скончалась в карете скорой помощи. В лечебное учреждение доставлены пассажиры автомобиля Toyota — мальчик 2019 и мальчик 2025 года рождения, а также водитель и пассажир, пассажиры “Уаз” — женщина 1983 года рождения, девочка 2016 года рождения», — рассказали в городской ГАИ.