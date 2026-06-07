В Саратове ребенок погиб, шесть человек пострадали в ДТП с Toyota и «Уаз»

САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла, шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении Toyota и «Уаз» в Гагаринском районе Саратова, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария случилась в 16.55 мск на 276-м километре федеральной автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. Произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением мужчины 1984 года рождения и «Уаз» под управлением мужчины 1986 года рождения.
«В результате ДТП пассажир иномарки, девочка пяти лет, скончалась в карете скорой помощи. В лечебное учреждение доставлены пассажиры автомобиля Toyota — мальчик 2019 и мальчик 2025 года рождения, а также водитель и пассажир, пассажиры “Уаз” — женщина 1983 года рождения, девочка 2016 года рождения», — рассказали в городской ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.