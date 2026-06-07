Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в лесах Калининградской области не было ни одного пожара — власти

Впрочем, сухую траву в регионе продолжают жечь.

Источник: Клопс.ru

С начала года в Калининградской области на землях государственного лесного фонда не произошло ни одного пожара. Об этом, ссылаясь на данные минприроды, пишет пресс-служба регионального правительства.

С января спутники 712 раз фиксировали признаки горения — суммарно более 58 гектаров. Чаще всего рядом с лесами жгли сухую траву. В 36 случаях огонь мог перекинуться на деревья, но его гасили в течение суток после обнаружения.

Особый противопожарный режим в регионе отменили 30 мая. Сейчас риск возгораний оценивают как низкий, но контроль сохраняется: территории патрулируют специалисты, за обстановкой наблюдают камеры и беспилотники. При обнаружении огня можно звонить по номеру «112» или на прямую линию Центра тушения лесных пожаров: 8 (4012) 96−78−76, 93−90−07, 52−93−14.

В Калининграде особый противопожарный режим решили продлить. В городе нельзя разводить костры, пользоваться мангалами и готовить на открытом огне.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше