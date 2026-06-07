В Бурятии медики обследовали более 2,5 тыс. жителей из районов за месяц

Бригады врачей в Бурятии в мае осмотрели свыше 2,5 тыс. человек в ходе выездных приемов, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Повышение доступности медпомощи — одна из важных целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Центры мобильной медицины созданы в Бурятии на базе республиканской клинической больницы имени Семашко и детской республиканской клинической больницы. В мае группы медиков работали Закаменском, Джидинском, Заиграевском, Хоринском, Кижингинском, Еравнинском районах.
В Петропавловской центральной районной больнице медики осмотрели около 800 пациентов, а врач ультразвуковой диагностики провел 344 исследования. Особое внимание во время выездов уделили детям. А в Закаменском районе специалисты не только обследовали желающих, но и провели две экстренные операции.
«Проект работает во благо наших земляков. За короткое время бригады посетили уже несколько районов, получая множество положительных отзывов. Благодарен коллегам, которые работают с раннего утра до позднего вечера, никого не оставляя без помощи», — отметил главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.