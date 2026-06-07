Звезда «Мажора» и «Тайн следствия» оказался в реанимации в тяжелом состоянии: что случилось

Поднозов известен по сериалам «Мажор» и «Тайны следствия». Он родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге, учился в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Актер является художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», который в 1989 году основал вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным.