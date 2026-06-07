Триумф при полном аншлаге: «Каустик» в драматичной борьбе сохранил место в Суперлиге

При этом на протяжении всего первого тайма ворота «Ростов‑Дона» надёжно защищал Егор Шимоенков. Его сейвы не позволяли «Каустику» переломить ход игры. Но по мере приближения к перерыву волгоградцы всё же смогли реализовать свой потенциал. Ключевым моментом стало использование двойного большинства: «Каустик» хладнокровно воспользовался численным преимуществом и ушёл на перерыв с преимуществом в три мяча. Этот рывок стал переломным — команда поверила в свои силы.