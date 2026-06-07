Какой сегодня праздник: День социального работника

День социального работника в России впервые начали отмечать ещё в 1994 году по итогам ежегодной конференции Ассоциации работников социальных служб. 8 июня 1701 года Пётр I издал Указ № 1856 «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». В документе было закреплено правило: «Для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Этот указ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в России. При Екатерине II созданы приказы общественного призрения — система государственной помощи, включавшая школы, больницы, богадельни и сиротские дома.