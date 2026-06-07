Какой сегодня праздник: День социального работника

День социального работника в России впервые начали отмечать ещё в 1994 году по итогам ежегодной конференции Ассоциации работников социальных служб. 8 июня 1701 года Пётр I издал Указ № 1856 «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». В документе было закреплено правило: «Для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Этот указ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в России. При Екатерине II созданы приказы общественного призрения — система государственной помощи, включавшая школы, больницы, богадельни и сиротские дома.
Инициатива учреждения Международного дня домохозяйки принадлежит Габриэле Дельгадо — сотруднице Национального института женщин в Мехико. Она предложила отмечать этот день, чтобы подчеркнуть важность роли женщин, укрепляющих семейные отношения и воспитывающих будущие поколения, привлечь внимание к социальному и экономическому значению домашнего труда, поддержать права домохозяек. Со временем к празднованию присоединились и мужчины, выполняющие обязанности по ведению домашнего хозяйства, поэтому праздник стал называться «День домохозяйки и домохозяина». Ведение домашнего хозяйства требует широкого спектра компетенций: от кулинарии и уборки до психологии, педагогики и финансового планирования. Кстати, сегодня можно устроить «день без обязанностей» — пусть виновник торжества отдохнёт, а остальные займутся уборкой, готовкой.
Сегодня Всемирный день океанов. Океаны занимают ¾ поверхности Земли, содержат 97% водных запасов планеты, по объёму занимают 99% всей площади планеты и производят большую часть кислорода, необходимого для дыхания (в т. ч. за счёт фитопланктона), а также регулируют климат и погодные условия. Учёные выделяют пять океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Южный. В России в этот день географическое общество проводит конференции и экспедиции, музеи и океанариумы организуют тематические выставки и экскурсии, а волонтёры устраивают субботники на берегах морей и рек.