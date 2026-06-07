В Кирове проведут массовую зарядку в День России

Жители и гости Кирова в День России смогут принять участие в массовой зарядке, сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области. Мероприятие пройдет в соответствии с главными задачами госпрограммы «Спорт России».
Площадкой для масштабного события станет Театральная площадь. Регистрация участников и выдача отметок о посещении начнутся с 7:30, а старт зарядки — с 9:00. В программе: энергичная разминка и комплекс упражнений под руководством профессиональных фитнес-тренеров. Каждый зарегистрированный любитель активного отдыха получит памятный подарок.
Подать предварительную заявку на участие в спортивном празднике можно на официальном портале проекта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.