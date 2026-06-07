Лантратова рассказала о переговорах по возвращению с Украины членов 10 семей

«Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над 10 семьями», — сказала госпожа Лантратова в эфире «Соловьев Live». По ее словам, на данный момент в Россию возвращены 165 жителей Курской области, которые оказались на территории Украины после вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года.