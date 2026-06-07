Газопровод-ввод к тепловой станции «Ростокино» построили в СВАО

Новый газопровод построили из полиэтиленовых труб. Срок их службы — около 40 лет. Материал устойчив к тепловому и химическому воздействию окружающей среды. Он отличается прочностью и стойкостью к механическим и другим видам нагрузок. Трубопровод-ввод оснастили двумя задвижками — с ручным и с электроприводом. При необходимости это позволит остановить подачу газа как на месте, так и дистанционно. В случае нештатной ситуации запорное устройство можно перекрыть из центральной диспетчерской АО «Мосгаз» за 1,5 минуты.