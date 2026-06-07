Газопровод-ввод к тепловой станции «Ростокино» построили в СВАО

«Работы провели менее чем за девять месяцев. Особенности застройки района позволили выполнить прокладку трубопровода открытым способом. Врезку объекта запланировали на конец второго квартала 2026 года», — говорится в сообщении.
Новый газопровод построили из полиэтиленовых труб. Срок их службы — около 40 лет. Материал устойчив к тепловому и химическому воздействию окружающей среды. Он отличается прочностью и стойкостью к механическим и другим видам нагрузок. Трубопровод-ввод оснастили двумя задвижками — с ручным и с электроприводом. При необходимости это позволит остановить подачу газа как на месте, так и дистанционно. В случае нештатной ситуации запорное устройство можно перекрыть из центральной диспетчерской АО «Мосгаз» за 1,5 минуты.
Модернизировали шкаф автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами. Современное оборудование позволяет контролировать работу трех задвижек. Ввод в эксплуатацию нового газопровода улучшит газоснабжение РТС «Ростокино», создаст дополнительный резерв мощности для СВАО.