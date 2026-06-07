Психиатр рассказала, как вовремя распознать алкогольную зависимость

Также тревожными сигналами считаются утренний приём алкоголя для возвращения трудоспособности, эпизоды провалов в памяти после застолья, чувство вины и стыда на следующий день, а также любые травмы, полученные в нетрезвом виде. Наконец, стоит прислушаться к мнению окружающих — если близкие, коллеги или медики открыто выражают обеспокоенность.