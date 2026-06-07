Психиатр рассказала, как вовремя распознать алкогольную зависимость

Врач-психиатр Мирослава Чернышова рассказала, как обычному человеку самостоятельно заподозрить у себя формирование болезненного пристрастия к спиртному. Для этого достаточно честно ответить себе на несколько простых вопросов о собственном поведении, объяснила специалист, пишет портал «Лента.ру».
Поводом для беспокойства, по её словам, служат ситуации, когда человек регулярно выпивает больше, чем изначально планировал, либо из-за похмелья или опьянения срывает данные им обещания.
Также тревожными сигналами считаются утренний приём алкоголя для возвращения трудоспособности, эпизоды провалов в памяти после застолья, чувство вины и стыда на следующий день, а также любые травмы, полученные в нетрезвом виде. Наконец, стоит прислушаться к мнению окружающих — если близкие, коллеги или медики открыто выражают обеспокоенность.
Если человек обнаруживает у себя сразу несколько перечисленных признаков, Чернышова рекомендует не откладывать визит к психиатру-наркологу. На консультации доктор проведёт необходимые диагностические процедуры, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие зависимости, уточнить её стадию, а также выявить возможные сопутствующие заболевания.
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