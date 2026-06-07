Начинающий режиссер и опытный сценарист Саша Мошкова рассказала об опыте дебюта

Рита не находит себе места, не может писать, чувствует образовавшийся в доме холод, страдает от того, что никто ее не понимает. Она видит призрак погибшего друга и уверена, что сходит с ума. Главная мысль заключается в том, что очень важно верить самому себе, своим ощущениям и не терять связь с реальностью, даже если все убеждают тебя в том, что ты не прав. Как правило, если тебе кажется, то, наверное, тебе не кажется.