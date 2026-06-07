Патриарх Кирилл: То, что Калининград стал Русской землей, — законно и праведно

«Символом этой победы над страшным врагом стало в том числе пришествие наших воинов, а с ними — и народа нашего на эту землю. Это не была оккупация — это было проявление справедливости. За все скорби, за все страдания, причиненные врагом в войне, которой до того времени не было прецедентов и в которой наш народ пострадал более всех. И поэтому то, что мы здесь, на этой земле, которая стала Русской землей, — это законно и праведно, и навеки», — заключил патриарх Кирилл.