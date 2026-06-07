Патриарх Кирилл: То, что Калининград стал Русской землей, — законно и праведно

Пастырский визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининград был приурочен к 80-летию образования Калининградской области и к открытию памятника крестителю Руси князю Владимиру на площади Победы. То, что Калининград стал Русской землей, — «это законно, праведно и навеки», заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает сайт Московского патриархата.
Монумент крестителю Руси установлен перед кафедральным собором Христа Спасителя в Калининграде. После освящения памятника глава РПЦ обратился к жителям города и назвал возникновение Калининградской области результатом жертвенности российского народа и воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа.
«Символом этой победы над страшным врагом стало в том числе пришествие наших воинов, а с ними — и народа нашего на эту землю. Это не была оккупация — это было проявление справедливости. За все скорби, за все страдания, причиненные врагом в войне, которой до того времени не было прецедентов и в которой наш народ пострадал более всех. И поэтому то, что мы здесь, на этой земле, которая стала Русской землей, — это законно и праведно, и навеки», — заключил патриарх Кирилл.