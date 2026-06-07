Нижегородцам рассказали, как безопасно приготовить пресноводную рыбу

Термическая обработка должна быть достаточной. Рыбу рекомендуется варить не менее 15−20 минут после закипания, а жарить куски толщиной около двух сантиметров — столько же времени в горячем масле. При засолке важно соблюдать концентрацию соли не менее 6% и выдерживать сроки: от 14 до 40 суток в зависимости от размера рыбы.