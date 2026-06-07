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Нижегородцам рассказали, как безопасно приготовить пресноводную рыбу

Специалисты объяснили, как уничтожить паразитов при заморозке и готовке.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Нижегородской области напомнили о правилах безопасного употребления пресноводной рыбы — продукт может представлять угрозу из-за возможного содержания паразитов, тяжелых металлов и болезнетворных микроорганизмов. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Среди наиболее распространённых паразитарных заболеваний, связанных с рыбой, специалисты называют описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы. Риск заражения возрастает при неправильном хранении, недостаточной термической обработке или нарушении технологии приготовления.

В Роспотребнадзоре отмечают: свежевыловленную рыбу желательно готовить сразу. Если это невозможно, её необходимо заморозить с соблюдением температурного режима. При −40 °C паразиты погибают за 7 часов, при −35 °C — за 14 часов. В бытовой морозильной камере при −18 °C требуется не менее 20 суток глубокой заморозки.

Перед приготовлением рыбу нужно тщательно очистить: удалить внутренности и жабры, где чаще всего скапливаются паразиты, затем хорошо промыть.

Термическая обработка должна быть достаточной. Рыбу рекомендуется варить не менее 15−20 минут после закипания, а жарить куски толщиной около двух сантиметров — столько же времени в горячем масле. При засолке важно соблюдать концентрацию соли не менее 6% и выдерживать сроки: от 14 до 40 суток в зависимости от размера рыбы.

Соблюдение этих простых правил позволяет значительно снизить риск заражения и сделать употребление рыбы безопасным для здоровья.