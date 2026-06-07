Экскурсионному проекту из Костромской области присвоили бренд и логотип

«Костромской фонарщик» — проект интерактивных квест-экскурсий по Костроме — получил запатентованный бренд, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона. Торговая марка с уникальным логотипом повысит узнаваемость продукта и привлечет в город новых гостей в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Команда проекта показывает путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие впечатления о которой надолго сохранятся в памяти. Кроме того, туристов знакомят с мастерской костромского фонарщика и мини-музеем фонарей.
После получения патента авторские экскурсионные туры юридически защищены от подделок и недобросовестного копирования. Более того, у бренда появилась возможность для масштабирования в других регионах России.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.