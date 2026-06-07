В парках Москвы начался летний свадебный сезон

Молодожены могут дополнительно заказать музыкальное сопровождение арфы или скрипки, экскурсию на гольф-каре и фотосессию на украшенной цветами лодке. За первый месяц работы площадки здесь было создано более 140 семей. Для проведения церемонии необходимо подать заявление через портал mos.ru либо лично в Шипиловском дворце бракосочетания и оплатить госпошлину.