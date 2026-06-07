Три авиарейса до Сочи задержали в Нижнем Новгороде

Так, задержанными оказались два самолета компании «Россия». Вылет одного из них перенесли с 14:50 6 июня на 23:50 7 июня. Он должен приземлиться в Адлере в 02:05 8 июня. Еще один авиарейс должен был отправиться в то же время 7 июня. Но сейчас вылет запланирован на 07:05 следующего дня.