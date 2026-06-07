Три авиарейса до Сочи задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали три авиарейса до Сочи 7 июня 2026 года. Информацию подтверждает онлайн-табло аэропорта Стригино.
Так, задержанными оказались два самолета компании «Россия». Вылет одного из них перенесли с 14:50 6 июня на 23:50 7 июня. Он должен приземлиться в Адлере в 02:05 8 июня. Еще один авиарейс должен был отправиться в то же время 7 июня. Но сейчас вылет запланирован на 07:05 следующего дня.
Кроме того, задержан рейс авиакомпании Nordwind. Вылет передвинули с 17:05 7 июня на 03:40 8 июня. Задержки могут быть связаны с ограничениями в аэропорту Сочи.
Ранее сообщалось, что посадку в самолет по биометрии решили запустить в Нижнем Новгороде.