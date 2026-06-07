Трамп заявил, что никогда не гарантировал отсутствие войн с участием армии США

В ходе беседы с журналистами глава Белого дома также прокомментировал нынешнюю ситуацию в Иране. Политик признал, что изначально в этом вопросе не стремился к военному решению. Однако, по его словам, сделанный шаг идет на пользу как самим Штатам, так и всему мировому сообществу.