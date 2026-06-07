В Северной Осетии вывели два неприхотливых сорта картофеля

«В рамках реализации нацпроекта мы ставим перед собой задачу не только обеспечить отрасль специалистами, но и дать им в руки передовые инструменты. Выведение сортов “Фарн” и “Адеон” — это не просто научное достижение, это реальный вклад в импортозамещение и продовольственную независимость нашей республики», — подчеркнул временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Алан Макиев.