В Северной Осетии вывели два неприхотливых сорта картофеля

Ученые Горского государственного аграрного университета в Республике Северной Осетии — Алании вывели и запатентовали два сорта картофеля, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Специалисты проводят кропотливую селекционную работу в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Новые сорта картофеля получили название «Фарн» и «Адеон». Они отличаются устойчивостью к жаре, засухе и вирусным заболеваниям, что делает их идеально приспособленными для возделывания в сложных горных условиях республики. Работа над этим достижением длилась более 16 лет.
Прежде чем получить патент, каждый сорт прошел двойную проверку: сначала на базе университета, а затем — в государственной комиссии. Теперь картофель готов к использованию в производстве.
«В рамках реализации нацпроекта мы ставим перед собой задачу не только обеспечить отрасль специалистами, но и дать им в руки передовые инструменты. Выведение сортов “Фарн” и “Адеон” — это не просто научное достижение, это реальный вклад в импортозамещение и продовольственную независимость нашей республики», — подчеркнул временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Алан Макиев.
Сегодня ученые вуза продвигают инновационные методы селекции с использованием генетических маркеров. Эта технология позволит сократить цикл выведения новых сортов с 12 до 5−6 лет.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.