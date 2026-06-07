В Кировской области высадили более 200 тысяч сеянцев ели и сосны

Волонтеры в Кировской области завершили участие в международной акции «Сад памяти», которая проходит по всей России при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Всего высадили более 200 тыс. сеянцев ели и сосны.
В международной акции приняли участие более 1,3 тыс. жителей области. Новые «Сады памяти» появились во всех районах на общей площади свыше 83 га. Мероприятия по высадке лесных насаждений посвятили памяти подвигов защитников Отечества и приурочили к Году единства народов России.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.