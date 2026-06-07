В Краснодаре собака на школьной площадке укусила девочку за лицо

Родителей вызвали на место, скорая отвезла ребенка в больницу. Врачи провели операцию на лице. Чудом собака не задела глаз — девочке зашивали нижнее веко. Теперь месяц придется ставить уколы от бешенства. Шрамы останутся на всю жизнь, но главное — жизни школьницы ничего не угрожает.