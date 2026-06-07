В Краснодаре собака на школьной площадке укусила девочку за лицо

В Краснодаре собака покусала девочку на школьной площадке, задев веко. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
Восьмилетняя Алина (имя изменено — прим. ред.) отдыхала в лагере при школе № 73. На прогулке она с подругой увидела пса и решила его погладить.
— Подружка сказала, что собака не кусается. Дочь наклонилась к ней, а та ее укусила, — рассказала мама девочки.
Родителей вызвали на место, скорая отвезла ребенка в больницу. Врачи провели операцию на лице. Чудом собака не задела глаз — девочке зашивали нижнее веко. Теперь месяц придется ставить уколы от бешенства. Шрамы останутся на всю жизнь, но главное — жизни школьницы ничего не угрожает.
Родители девочки надеются, что власти организуют отлов бездомных животных. Следователи уже завели уголовное дело по статье «Халатность». В пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю сообщили: проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств. Сейчас ребенка готовят к выписке. Глубокая рана будет заживать несколько недель.
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