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Россиян предупредили о грибках плесени в кондиционерах

Если кондиционер вовремя не обслуживается, там идет развитие плесневых грибков.

Источник: Комсомольская правда

Кондиционеры могут стать источником опасных заболеваний дыхательной системы, если внутри приборов содержится плесень. Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» врач общей практики Денис Прокофьев.

Кондиционеры являются причиной не только острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, но и развития поражения дыхательных путей грибковыми заболеваниями. Если кондиционер вовремя не обслуживается, там идет развитие плесневых грибков, которые распространяются по всему помещению, — объяснил медик.

Он отметил, что разница с температурой на улице и внутри помещения не должна превышать 10 градусов. Наиболее комфортная температура — около +23 градусов.

KP.RU предупредил, что неисправные или плохо обслуживаемые кондиционеры могут работать довольно громко. Фоновый шум влияет на концентрацию внимания и настроение. Ночью неисправный прибор может значительно снижать качество сна, тем более что у пожилых людей и так довольно часто бывают проблемы с засыпанием. Кроме того, длительное пребывание в помещениях с очень низкой температурой летом может вызвать сокращение мышц, что приводит к болям, скованности и дискомфорту.