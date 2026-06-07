Россиян предупредили о грибках плесени в кондиционерах

KP.RU предупредил, что неисправные или плохо обслуживаемые кондиционеры могут работать довольно громко. Фоновый шум влияет на концентрацию внимания и настроение. Ночью неисправный прибор может значительно снижать качество сна, тем более что у пожилых людей и так довольно часто бывают проблемы с засыпанием. Кроме того, длительное пребывание в помещениях с очень низкой температурой летом может вызвать сокращение мышц, что приводит к болям, скованности и дискомфорту.