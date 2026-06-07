В Беловском округе Кузбасса обустроили тротуары

Участки четырех тротуаров, в том числе в районе социальных объектов, привели в порядок в Беловском округе Кузбасса по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципального образования.
С начала строительного сезона рабочие обустроили четыре участка тротуаров вдоль детского сада № 60 по ул. Чистопольская в поселке Инской, вдоль детского сада № 47 по ул. Вахрушева в микрорайоне Бабанаково, по ул. Тельмана и ул. Доватора в Белово. Все эти объекты — победители Всероссийского голосования 2025 года.
«Прекрасная инициатива нашего правительства — давать жителям возможность самим выбирать, что нужно благоустроить в городе. Беловчане активно голосуют каждый год. Благодаря их поддержке в городе уже капитально отремонтированы семь парков», — отметила заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Елена Сикова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.