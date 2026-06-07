Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беловском округе Кузбасса обустроили тротуары

Все эти объекты — победители Всероссийского голосования 2025 года.

Участки четырех тротуаров, в том числе в районе социальных объектов, привели в порядок в Беловском округе Кузбасса по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципального образования.

С начала строительного сезона рабочие обустроили четыре участка тротуаров вдоль детского сада № 60 по ул. Чистопольская в поселке Инской, вдоль детского сада № 47 по ул. Вахрушева в микрорайоне Бабанаково, по ул. Тельмана и ул. Доватора в Белово. Все эти объекты — победители Всероссийского голосования 2025 года.

«Прекрасная инициатива нашего правительства — давать жителям возможность самим выбирать, что нужно благоустроить в городе. Беловчане активно голосуют каждый год. Благодаря их поддержке в городе уже капитально отремонтированы семь парков», — отметила заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Елена Сикова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.