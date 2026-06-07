В Беловском округе Кузбасса обустроили тротуары

С начала строительного сезона рабочие обустроили четыре участка тротуаров вдоль детского сада № 60 по ул. Чистопольская в поселке Инской, вдоль детского сада № 47 по ул. Вахрушева в микрорайоне Бабанаково, по ул. Тельмана и ул. Доватора в Белово. Все эти объекты — победители Всероссийского голосования 2025 года.