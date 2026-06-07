«Был чистый лист»: Патриарх Кирилл открыл памятник князю Владимиру в Калининграде

Он также подчеркнул, что сегодня в области действует 100 приходских храмов, хотя 40 лет назад не было ни одного. «Мы все нацелены на то, чтобы жить одной большой семьёй, в вере, в согласии и, самое главное, в помощи друг другу», — сказал губернатор.