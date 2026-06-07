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«Был чистый лист»: Патриарх Кирилл открыл памятник князю Владимиру в Калининграде

7 июня на Соборной площади Калининграда Патриарх Кирилл освятил памятник святому равноапостольному князю Владимиру.

Источник: Kaliningradnews

7 июня на Соборной площади Калининграда Патриарх Кирилл освятил памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Монумент стал подарком предстоятеля Русской православной церкви к 80-летию Калининградской области.

Бронзовая фигура высотой 8,7 метра на гранитном постаменте в 2,8 метра появилась в центре города по инициативе патриарха. Проект одобрили в апреле на Совете по культуре при губернаторе. Автор скульптуры — Кирилл Чижов, архитектор — Иван Соловьёв, меценат — депутат областного Заксобрания Евгений Верхолаз.

На церемонии после Божественной литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя присутствовали сотни верующих и губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона напомнил, что именно патриарх 40 лет назад начал возрождение православия в самом западном регионе России. «Здесь, в Калининградской области, не было ничего, был чистый лист. Вы тогда, приехав из Смоленской области, сделали первый шаг и заложили первый кирпичик христианства в нашем регионе», — обратился Беспрозванных к патриарху.

Он также подчеркнул, что сегодня в области действует 100 приходских храмов, хотя 40 лет назад не было ни одного. «Мы все нацелены на то, чтобы жить одной большой семьёй, в вере, в согласии и, самое главное, в помощи друг другу», — сказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, связал юбилей региона с победой в Великой Отечественной войне. «Образование Калининградской области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа», — заявил предстоятель.

Он также призвал верующих крепить православную веру и передавать её детям: «Сегодня мы должны таким образом укорениться в вере православной, чтобы и нынешнее поколение, и следующее навсегда хранили эту веру, укрепляли её, воспитывали своих детей и внуков».

Памятник князю Владимиру стал вторым после собора Христа Спасителя крупным символом православия на Соборной площади. Крещение Руси, которое связывают с именем князя, для патриарха и верующих — отправная точка тысячелетней истории русской цивилизации, и теперь этот образ навсегда закреплён и в Калининграде.

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