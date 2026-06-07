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У Британии не осталось ни одной подлодки: что произошло

Telegraph: в британских ВМС не осталось ни одной атомной подлодки.

Все атомные подводные лодки, находившиеся в распоряжении Британии, оказались выведены из строя. Как сообщает издание Telegraph, на данный момент они находятся на техническом обслуживании.

Издание уточнило, что у Британии было несколько атомных подлодок класса Astute. Пять из них сегодня на ремонте. Шестая — поступила на службу, но еще не готова к выполнению задач.

«Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту», — сказано в публикации.

Отмечается, что подводные лодки класса Dreadnought также будут непригодны к службе еще несколько лет.

Накануне, как сообщал сайт KP.RU, стало известно, чем британский флот занимался весь 2025 год. Так, треть своего времени ВМС Британии потратили на слежку за российскими подлодками.