У Британии не осталось ни одной подлодки: что произошло

Все атомные подводные лодки, находившиеся в распоряжении Британии, оказались выведены из строя. Как сообщает издание Telegraph, на данный момент они находятся на техническом обслуживании.
Издание уточнило, что у Британии было несколько атомных подлодок класса Astute. Пять из них сегодня на ремонте. Шестая — поступила на службу, но еще не готова к выполнению задач.
«Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту», — сказано в публикации.
Отмечается, что подводные лодки класса Dreadnought также будут непригодны к службе еще несколько лет.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, стало известно, чем британский флот занимался весь 2025 год. Так, треть своего времени ВМС Британии потратили на слежку за российскими подлодками.