"Ударит по кошельку: эксперт рассказал, кому повысят ОСАГО после введения новых тарифов

Таким образом, новые тарифы повысят издержки для владельцев подержанных авто с большим сроком эксплуатации, которые не имеют современных систем безопасности. При этом владение машиной в текущей ситуации и так является достаточно дорогим удовольствием: стоимость бензина и страхования растут, расходные части и ожидание запчастей тоже увеличивают издержки.