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На Ставрополье медицинский центр оснастили новым оборудованием

Речь идет об автоматическом тонометре, позволяющем быстро измерять внутриглазное давление.

Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи № 1 на Ставрополье получил автоматический бесконтактный тонометр, позволяющий быстро и безболезненно измерять внутриглазное давление, сообщили в правительстве региона. Новый прибор закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Тонометр пополнил оборудование офтальмологического отделения центра. Аппарат обеспечит безопасность манипуляций, поскольку при его использовании отсутствует физический контакт с глазом. Это в свою очередь исключает риск инфицирования и дискомфорта, что особенно важно для детей, пациентов с повышенной чувствительностью глаз, заболеваниями роговицы. Автоматизация процесса минимизируют вероятность ошибки, обеспечивая надежные результаты.

«Это важный шаг в развитии офтальмологической помощи, особенно для пациентов с сахарным диабетом. Заболевание нередко провоцирует осложнения, затрагивающие органы зрения, в том числе повышает риск развития глаукомы. Ранняя диагностика внутриглазного давления — ключ к предотвращению серьезных последствий», — отметил главный врач краевого центра Никита Шейранов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.