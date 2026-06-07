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Гипертоникам подсказали неожиданный способ контролировать давление

Справиться с повышенным давлением помогают не только лекарственные препараты. Об этом заявила кардиолог Ирина Васильева, пишет «Леди Mail.ru». Она настоятельно рекомендует гипертоникам уделять пристальное внимание состоянию своих зубов и дёсен.

Справиться с повышенным давлением помогают не только лекарственные препараты. Об этом заявила кардиолог Ирина Васильева, пишет «Леди Mail.ru». Она настоятельно рекомендует гипертоникам уделять пристальное внимание состоянию своих зубов и дёсен.

По словам врача, любые хронические очаги инфекции в ротовой полости поддерживают в крови избыточный уровень провоспалительных молекул — цитокинов. Из-за этого становится гораздо труднее контролировать гипертензию, к тому же ухудшается восприимчивость тканей к инсулину.

Особую опасность представляет запущенный пародонтит. Воспалённые карманы между зубом и десной становятся открытыми воротами для бактерий. Микробы легко проникают в кровеносное русло, травмируют сосудистые стенки и запускают в организме системное воспаление.

В итоге, предупреждает Васильева, атеросклеротические бляшки начинают формироваться быстрее, а риски инфаркта и инсульта возрастают многократно. Кроме того, небрежность в гигиене рта может обернуться ещё одним тяжёлым осложнением — воспалением сердечных клапанов.

Накрывать крышками и съедать за считанные часы. Летом готовить еду и хранить блюда нужно иначе.

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