Гипертоникам подсказали неожиданный способ контролировать давление

Справиться с повышенным давлением помогают не только лекарственные препараты. Об этом заявила кардиолог Ирина Васильева, пишет «Леди Mail.ru». Она настоятельно рекомендует гипертоникам уделять пристальное внимание состоянию своих зубов и дёсен.