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В Армении официально завершились парламентские выборы

На выборах в Армении проголосовали порядка 1,2 миллиона избирателей.

Источник: Комсомольская правда

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Все избирательные участки официально закрыты, в настоящий момент идет подсчет голосов.

По состоянию 17:00 по московскому времени явка составила 48,92%. Свои бюллетени опустили в урны более 1,2 миллиона из 2,5 миллиона зарегистрированных избирателей. Окончательные данные по явке ЦИК обнародует в 20:00 по московскому времени.

Между тем оппозиционные партии заявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян сообщил о подозрительных избирательных списках. По его словам, в ряде квартир было зарегистрировано по 35 человек. Лидер той же политической силы Самвел Карапетян обвинил власти в массовых задержаниях сторонников оппозиции.

Схожие обвинения выдвинула и партия «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном. Ее представитель Ишхан Сагателян заявил, что в ходе голосования местных жителей целенаправленно запугивали с целью повлиять на их волеизъявление.

Напомним, парламентские выбора в армянском государстве стартовали 7 июня. Известно, накануне голосования премьер страны Никол Пашинян требовал исключить с выборов «Сильную Армению», блок «Армения» и «Процветающую Армению».

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