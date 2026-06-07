В Армении официально завершились парламентские выборы

Между тем оппозиционные партии заявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян сообщил о подозрительных избирательных списках. По его словам, в ряде квартир было зарегистрировано по 35 человек. Лидер той же политической силы Самвел Карапетян обвинил власти в массовых задержаниях сторонников оппозиции.