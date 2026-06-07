Диана Пожарская и Иван Янковский стали родителями во второй раз

За несколько дней до этого актриса Анна Михайловская тоже стала матерью во второй раз. О радостном событии звезда сообщила в своем блоге, опубликовав пост уже после выписки из роддома. Она сопроводила публикацию фотографией с ребенком, пол которого пока не уточняется. Поклонники и друзья актрисы активно поздравляют ее с пополнением, оставляя в комментариях теплые пожелания.