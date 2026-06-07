Диана Пожарская и Иван Янковский стали родителями во второй раз

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. Счастливой новостью с поклонниками звездная пара поделилась в социальных сетях.
— Мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл-мама, дабл-папа получается. Добро пожаловать, маленький Д. «Лапино» — нет лучшего места на земле, чтобы появиться на свет, — написали актеры.
В комментариях к публикации поклонники поздравили Янковского и Пожарскую с пополнением в семье и пожелали здоровья малышу.
За несколько дней до этого актриса Анна Михайловская тоже стала матерью во второй раз. О радостном событии звезда сообщила в своем блоге, опубликовав пост уже после выписки из роддома. Она сопроводила публикацию фотографией с ребенком, пол которого пока не уточняется. Поклонники и друзья актрисы активно поздравляют ее с пополнением, оставляя в комментариях теплые пожелания.
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