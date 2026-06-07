В Ярославской области 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус. Пострадали 12 пассажиров, включая двоих детей, сообщил глава региона Михаил Евраев.
Инцидент произошел в деревне Сверчково Угличского округа. Экскурсионный автобус Yutong опрокинулся во второй половине дня. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей, написал он.
«В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу», — сообщил Евраев и уточнил, что утечка топлива не зафиксирована.
Он добавил, что причины ДТП устанавливают.
В конце мая в Нижегородской области автобус с 30 пассажирами-иностранцами столкнулся с впереди идущим автомобилем и опрокинулся. В результате водитель получил легкие повреждения.
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