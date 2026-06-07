Россиянам рассказали, как правильно мыть фрукты

360.ru отметил, что грязные фрукты и овощи могут быть переносчиками различных инфекций — от кишечных до коронавируса. Поэтому перед едой их нужно хорошо мыть, и ни в коем случае не пробовать грязные продукты на рынках. Однако ни в коем случае нельзя мыть пищевые продукты мылом или моющими средствами. Даже если они называются «детскими» или «экологичными».