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В Нижнем Новгороде установят площадку национальных видов спорта

Там желающие смогут попробовать свои силы в народных играх и выполнить нормативы ГТО.

Демонстрационная площадка национальных видов спорта заработает 8 июня в Нижнем Новгороде. Идея по ее созданию зародилась в 2025 году на Совете законодателей Приволжского федерального округа в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Всего представят пять направлений: лапта, городки, таврели, самбо и кила. Все они относятся к русским народным играм, корни которых уходят во времена Древней Руси. Желающие смогут познакомиться на площадке со спортивными традициями нашей страны, попробовать свои силы в играх и выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.