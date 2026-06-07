В Нижнем Новгороде установят площадку национальных видов спорта

Всего представят пять направлений: лапта, городки, таврели, самбо и кила. Все они относятся к русским народным играм, корни которых уходят во времена Древней Руси. Желающие смогут познакомиться на площадке со спортивными традициями нашей страны, попробовать свои силы в играх и выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».