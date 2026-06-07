Друг семьи Децла объяснил, почему Антоний Толмацкий выгоняет мать из квартиры

В Сети продолжают обсуждать скандал, связанный с недвижимостью в семье покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла). Его сын Антоний претендует на квартиру, в которой живет Юлия Киселева — мать Антония. Друг семьи Толмацкого, знакомый с ситуацией, раскрыл подробности скандала.
— Я знаком с ситуацией и могу сказать, что по одному видео делать выводы не стоит. Квартира изначально принадлежит бабушке Антония. Его мама там была прописана, но не являлась собственником, однако жила там одна. За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасили бабушка и сам Антоний, — пояснил он.
По словам знакомого семьи, сейчас бабушка уже не может содержать квартиру, поэтому недвижимость решили разменять так, чтобы «у каждого была возможность жить отдельно». Однако Киселева отреагировала на такое решение негативно и «устроила скандал».
— Мы давно переживаем за ее ментальное состояние и надеемся, что ситуация уладится, — приводит слова знакомого Толмацких Kp.ru.
До этого в Сети появилось видео, на котором Антоний Толмацкий просит свою мать уйти из квартиры, так как собирается пофотографировать жилплощадь перед продажей.
Сын Децла ранее рассказал, что пока не обладает стабильным заработком и его поддерживает девушка, с которой он встречается уже четыре года. В данный момент юноша живет вместе с бабушкой Ириной Толмацкой.