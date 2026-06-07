Друг семьи Децла объяснил, почему Антоний Толмацкий выгоняет мать из квартиры

— Я знаком с ситуацией и могу сказать, что по одному видео делать выводы не стоит. Квартира изначально принадлежит бабушке Антония. Его мама там была прописана, но не являлась собственником, однако жила там одна. За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасили бабушка и сам Антоний, — пояснил он.