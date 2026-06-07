Президент Литвы призвал не обсуждать возможную отставку главы МИД, который попал в скандал из-за слов о Калининграде

По его словам, претензии распространяют анонимные источники, а сами упрёки остаются «очень абстрактными». Президент Литвы не увидел серьёзных расхождений между программой правительства и работой министра. Науседа также предположил, что повышенное внимание к теме отставки может быть связано «с популярностью Будриса в кабмине».