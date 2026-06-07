Названы неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

Специалист подчеркнул, что любая боль, которая отдает в спину и не снимается таблетками «от живота», или стул, который вдруг стал «пластилиновым» и зловонным — это повод немедленно сдать анализ крови на амилазу/липазу и сделать УЗИ органов брюшной полости.