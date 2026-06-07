Трамп заявил, что создал сильнейшую армию в мире и «не обещал не начинать войн»

Это не первое громкое заявление американской администрации за последние сутки. Незадолго до слов Трампа сотрудник Минюста США Яаков Рот в ходе заседания апелляционного суда заявил, что администрация президента может реализовывать строительные проекты, не опасаясь их остановки со стороны суда. Отвечая на уточняющий вопрос суда, представитель Минюста согласился, что такой подход теоретически распространялся бы и на гипотетическое решение о сносе знаменитой статуи Свободы.