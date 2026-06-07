Трамп заявил, что создал сильнейшую армию в мире и «не обещал не начинать войн»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал американцам не начинать новых войн. Свой комментарий по этому поводу американский лидер дал в эфире телеканала NBC News.
По его словам, именно для этого он и «создавал сильнейшую армию» в мире.
— Я не обещал не начинать войн. Зачем бы я тогда создавал сильнейшие вооруженные силы в мире? А я их создал, — сказал Трамп в эфире.
Это не первое громкое заявление американской администрации за последние сутки. Незадолго до слов Трампа сотрудник Минюста США Яаков Рот в ходе заседания апелляционного суда заявил, что администрация президента может реализовывать строительные проекты, не опасаясь их остановки со стороны суда. Отвечая на уточняющий вопрос суда, представитель Минюста согласился, что такой подход теоретически распространялся бы и на гипотетическое решение о сносе знаменитой статуи Свободы.
В тот же день телеканал ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск США сообщил, что американская армия получила указание подготовиться к исполнению смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.