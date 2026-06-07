В Туймазинском районе Республики Башкортостан появится инклюзивный кемпинг

Территорию с удобствами, которые учитывают потребности путешественников с инвалидностью, планируют обустроить на берегу озера Кандрыкуль в Республике Башкортостан. В регионе создают новые места для отдыха местных жителей и гостей в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Туймазинского района.
Инвесторы представили планы по созданию новых туристских объектов во время совещания в администрации района. На встрече обсудили две инициативы: обустройство кемпинга «Дом у озера» с установкой мобильных домов на берегу озера Кандрыкуль и развитие на его территории доступной среды для путешественников с ограниченными возможностями здоровья.
«Наша главная цель — сделать комфортный, современный отдых на природе доступным для всех категорий туристов, включая семьи с детьми и маломобильных граждан. Мы хотим, чтобы жемчужина нашего района — озеро Кандрыкуль — стала точкой притяжения для гостей со всей республики и страны, где каждый будет чувствовать себя уютно», — отметил глава администрации Туймазинского района Булат Мусин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.