Депутаты Бундестага отправились в Москву: кто должен прибыть в Россию

Тем временем руководство Евросоюза все никак не может определиться с посредников для диалога с Россией по разрешению кризиса на Украине. В связи с этим экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на самом деле никакого посредника здесь не нужно. Ведь по факту это работа дипломатов ЕС. По ее мнению, Брюсселю пора взяться за ум и начать наконец выстраивать прямой разговор с Москвой.