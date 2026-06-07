Зверев победил Коболли на «Ролан Гаррос» и впервые выиграл турнир Большого шлема

Несмотря на то что на международной арене Александр Зверев с 2018 года официально представляет Германию и является одной из главных звезд немецкого тенниса, его корни неразрывно связаны с Россией: он родился в Гамбурге в семье прославленных советских теннисистов — его отец, Александр Зверев-старший, был одной из ведущих ракеток СССР и выступал за сочинский клуб, а мать, Ирина Зверева, также профессионально занималась теннисом и стала его первым тренером, поэтому русский язык и русская культура остаются важной частью его жизни, сам спортсмен свободно говорит по-русски и неоднократно подчёркивал свое двойственное самоощущение, признаваясь, что чувствует себя в равной степени и немцем, и русским.