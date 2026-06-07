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Зверев победил Коболли на «Ролан Гаррос» и впервые выиграл турнир Большого шлема

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции. В решающем матче он встретился с итальянцем Флавио Коболли. Поединок выдался затяжным и продлился пять сетов.

Источник: Life.ru

Спортсмен, получивший при посеве второй номер, забрал первую партию всухую — 6:1. Однако его соперник, десятая ракетка турнира, быстро восстановил равновесие во втором отрезке (4:6). Третья партия осталась за представителем Германии (6:4), но в четвёртой итальянец снова переломил ход борьбы на тай-брейке (5:7). Решающий сет прошёл под диктовку Зверева и завершился с результатом 6:1.

Для теннисиста это первая в карьере победа на соревнованиях серии Большого шлема. До сегодняшнего дня он трижды останавливался в шаге от трофея, уступая в финалах Открытого чемпионата США (2020), а также «Ролан Гаррос» (2024) и Australian Open (2025).

Несмотря на то что на международной арене Александр Зверев с 2018 года официально представляет Германию и является одной из главных звезд немецкого тенниса, его корни неразрывно связаны с Россией: он родился в Гамбурге в семье прославленных советских теннисистов — его отец, Александр Зверев-старший, был одной из ведущих ракеток СССР и выступал за сочинский клуб, а мать, Ирина Зверева, также профессионально занималась теннисом и стала его первым тренером, поэтому русский язык и русская культура остаются важной частью его жизни, сам спортсмен свободно говорит по-русски и неоднократно подчёркивал свое двойственное самоощущение, признаваясь, что чувствует себя в равной степени и немцем, и русским.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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