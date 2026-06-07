Нижегородские врачи обучают Россию новой технологии восстановления суставов

По словам травматолога Алексея Крупко, технология особенно востребована среди молодых людей. Если раньше серьезные повреждения хряща чаще встречались у пациентов старшего возраста, то сегодня с подобными проблемами все чаще сталкиваются люди до 40 лет. В таких случаях традиционные методы лечения не всегда позволяют добиться желаемого результата.