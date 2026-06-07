Под Волгоградом председателя ТСЖ осудили за вывод 803 тыс. рублей

Кроме того, сейчас урюпинцы готовят повторное обращение в СК России с доводами об эпизодах, которым ранее так и не была дана правовая оценка. В частности, о назначении Шабриковой Т. самой себя на должность бухгалтера, при том что фактически соответствующие работы выполняла сторонняя организация, услуги которой отдельно оплачивались из бюджета ТСЖ. Кроме того, собственники хотят, чтобы правоохранители всё же дали правовую оценку трудоустройству председательницей сразу на несколько должностей собственного сына, а также списания уже после того, как началось расследование, а управление домом временно перешло к УК, на выплату ему шестимесячных отпускных 102 тыс. рублей — остатка средств на счетах ТСЖ.