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Аллерголог рассказала, как спастись от тополиного пуха

Аллергию вызывают не сами волоски тополя, а его ворсистая поверхность.

Источник: Комсомольская правда

Каждый год в середине лета города России накрывает «белая метель». Тополиный пух, словно снежные хлопья, витает в воздухе, собирается вдоль бордюров и вызывает у многих приступы чихания и раздражения. Об этом рассказал aif.ru.

«Сам по себе тополиный пух совершенно безопасен. Это всего лишь тонкие бесцветные волоски, состоящие из целлюлозы, задача которых — помочь семенам тополя разлететься как можно дальше от материнского дерева», — говорится в публикации.

Издание отметило, что аллергию вызывают не сами волоски тополя, а его ворсистая поверхность, которая словно липучка, собирает пыльцу цветущих в это же время злаков, сажу и споры грибов.

В материале посоветовали в сезон пуха ставить на окна москитные сетки, чаще делать влажную уборку, а на улице носить обычную медицинскую маску. После прогулки обязательно умываться и промывать нос.

Life.ru сообщил, что тополиный пух — это не просто сезонная неприятность, а реальная угроза для жизни собак. Самая значимая опасность — пух может вдыхаться, вызывая сильнейший кашель, сужение воздуховодных путей (носа, трахеи), отёк, затруднение дыхания, а также конъюнктивиты и кожные реакции.