В Саратове завели уголовное дело после гибели пятилетней девочки в ДТП

САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Саратове, в котором погибла пятилетняя девочка и еще трое детей пострадали, виновником аварии является выехавший на встречную полосу водитель, сообщает региональное СУСК.
Ранее в Госавтоинспекции по Саратову сообщали, что на 276-м километре федеральной автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград произошло столкновение автомобилей Toyota и «Уаз Патриот». В результате аварии погибла пятилетняя пассажирка Toyota, пострадали еще трое детей 2016, 2019 и 2025 годов рождения, а также трое взрослых.
«Следственным отделом по городу Саратов следственного управления СК России по Саратовской области по факту ДТП, повлекшего смерть пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
По версии следствия, виновником ДТП является 40-летний водитель «Уаз Патриот», совершивший выезд на встречную полосу. Следователь осмотрел место аварии. В настоящее время допрашиваются свидетели, продолжаются иные следственные действия, добавили в СУСК.