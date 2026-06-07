В Саратове завели уголовное дело после гибели пятилетней девочки в ДТП

Ранее в Госавтоинспекции по Саратову сообщали, что на 276-м километре федеральной автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград произошло столкновение автомобилей Toyota и «Уаз Патриот». В результате аварии погибла пятилетняя пассажирка Toyota, пострадали еще трое детей 2016, 2019 и 2025 годов рождения, а также трое взрослых.