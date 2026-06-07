Дзержинский «Химик» одержал волевую победу над «Оренбургом‑2»

В матче 11-го тура группы 4 Леон — Вторая лига Б «Химик» из Дзержинска на домашнем стадионе обыграл «Оренбург‑2» со счётом 2:1. Встреча состоялась 7 июня.
Уральцы открыли счёт на 21-й минуте — отличился Иван Морозов. Дзержинцы на 33-й минуте восстановили равновесие: Илья Грузнов реализовал пенальти. Победу «Химику» принёс Никита Никифоров, забивший решающий мяч на 58-й минуте — 2:1.
«Химик» набрал 28 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице своей группы, опережая ближайшего преследователя — КДВ Томск — на три балла.