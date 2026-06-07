Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзержинский «Химик» одержал волевую победу над «Оренбургом‑2»

Дзержинские футболисты удержали лидерство в группе 4 Второй лиги Б.

В матче 11-го тура группы 4 Леон — Вторая лига Б «Химик» из Дзержинска на домашнем стадионе обыграл «Оренбург‑2» со счётом 2:1. Встреча состоялась 7 июня.

Уральцы открыли счёт на 21-й минуте — отличился Иван Морозов. Дзержинцы на 33-й минуте восстановили равновесие: Илья Грузнов реализовал пенальти. Победу «Химику» принёс Никита Никифоров, забивший решающий мяч на 58-й минуте — 2:1.

«Химик» набрал 28 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице своей группы, опережая ближайшего преследователя — КДВ Томск — на три балла.