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Shot: На границе с Эстонией скопилась очередь из желающих попасть в РФ к 12 июня

Десятки человек стоят на эстонско-российской границе, чтобы попасть в страну ко Дню России. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

Десятки человек стоят на эстонско-российской границе, чтобы попасть в страну ко Дню России. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, речь идет о КПП в Нарве. Есть даже случаи, когда желающие нанимают людей, чтобы те заняли за них места в очереди, либо же выкупают места у тех, кто пришел раньше.

Эстонская полиция сообщила, что правоохранителям известно о такой схеме, но сделать что-то в этой ситуации им не под силу, поскольку «нет состава преступления».

В основном в очереди стоят граждане Эстонии и Финляндии, у которых живут близкие в России, говорится в публикации.

До этого эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию. Начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк рассказала, что некорректное отображение границы в приложении привело к нескольким случаям непреднамеренного проникновения на российскую территорию.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в августе 2024 года пожаловался, что Москва никак не отреагировала на предложение Таллина насчет измерения дна пограничной Нарвы, чтобы четко обозначить судоходные пути. Уже в конце мая того же года МВД Эстонии заявило, что российские пограничники якобы сняли буи на реке, которые разграничивают судоходные пути.